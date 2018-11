Serrano nuovo ad della società di gestione dello scalo di Comiso

COMISO (RAGUSA) - Renato Serrano sarà il nuovo amministratore delegato di So.A.Co., la società di gestione dell’aeroporto di Comiso. Serrano prenderà il posto di Giorgio Cappello che si era dimesso dalla carica venti giorni fa. E’ stato indicato dal socio privato della società di gestione, la catanese Intersac, attualmente in liquidazione. Il suo nome è stato indicato dal liquidatore di Intersac, Salvatore Nicolosi, presente all’assemblea dei soci insieme all’altro liquidatore Giuseppe Leone ed al sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari (il comune detiene il 35 per cento delle quote). Serrano si insedierà la prossima settimana in seno al Cda di Soaco. Sarà poi lo stesso Cda ad indicarlo come amministratore delegato. Il presidente di So.A.Co è Silvio Meli, indicato invece dal comune di Comiso.