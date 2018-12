Scommesse, chiusi internet point a Scicli: anche quello inaugurato da capomafia

SCICLI - I carabinieri hanno sequestrato due 'internet point' di Scicli, uno in piazza Italia e un altro in piazza Mazzini dellà città del Ragusano che ospita il "commissariato di Vigata" di Montalbano, entrambi di proprietà di un trentenne. In uno di questi «aveva partecipato all’inaugurazione il capomafia di Scicli», così come denunciato in un’interrogazione dal senatore M5s Mario Michele Giarrusso.