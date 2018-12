Avimecc e Leocata Mangimi, il video degli auguri di Natale diventa virale

MODICA – Un video, divenuto già virale con quasi 50 mila visualizzazioni e 100 mila persone raggiunte su facebook, racchiude il senso del Natale, la festa per eccellenza da trascorre in famiglia. Una grande famiglia, quella dei dipendenti Avimecc e della Leocata Mangimi, che hanno voluto girare appunto un video diffuso sui social con cui cantare la propria gioia e augurare buone feste ad un anno esatto dalla “rinascita” di Avimecc, dopo l’incendio devastante che ha totalmente distrutto l’azienda che si occupa della produzione di polli.

“Canta qui con noi” è il titolo del video, pieno di positiva energia, con il testo scritto sulle note della famosa canzone “We Are The World”. Un testo che racconta la storia di un’azienda che da un momento di difficoltà ha saputo rimettersi in gioco grazie allo sforzo di tutti, sia degli imprenditori del gruppo Avimecc-Leocata Mangimi, con a capo Michele Leocata, e sia i dipendenti, oltre 400 complessivamente, che non si sono mai persi d’animo e si sono fin da subito rimboccati le maniche, lavorando duramente e con sacrifici. E proprio come una bellissima favola di Natale, l’Avimecc è risorta tornando ad essere una tra le più importanti aziende del Sud Italia, leader nel settore avicolo, con tanti progetti già sviluppati ed altri che su cui si sta già lavorando con l’obiettivo di conquistare nuove fette di mercato in più regioni italiane.

“Non disperare se ti sembra che non ci sia più niente ormai per te”, cantano tra l’altro in coro i dipendenti. Alcune delle frasi riprese dal testo della canzone rimarcano quei momenti duri, ma poi “se tu ci credi veramente lo vivrai, non ti preoccupare canta qui con noi”. Un video condiviso da una comunità intera e che testimonia il legame di tutti i dipendenti con l’azienda stessa. Un legame forse rafforzato proprio da quei brutti momenti da cui tutti sono ripartiti.

Oggi i nuovi investimenti imprenditoriali permettono di far proseguire a testa alta l’attività di un’azienda storica, leader del polo avicolo modicano, il più importante del Sud Italia, all’interno di una filiera corta chiusa che va dai mangimi alla produzione di uova e carni bianche. “Con questo video mandiamo il nostro augurio a tutte le persone che ci seguono e che ogni giorno, anche attraverso un messaggio privato, ci manifestano il loro affetto”, spiegano Michele Leocata, amministratore delegato e il fratello Luca Leocata, direttore commerciale di Avimecc, azienda che proprio in questi giorni ha lanciato con successo un concorso che permette ai propri consumatori di vincere numerosi premi di elettronica grazie ai codici sulle etichette. Un modo ulteriore per essere accanto ai consumatori anche a Natale.

Il video, diventato virale in pochi minuti, è stato sommerso da numerosi commenti che testimoniano l’affetto anche della gente comune verso questa azienda. La musica è stata riarrangiata dal maestro Salvo Giunta con mix del maestro Gianluca Abbate, il testo è stato scritto da Mister Max e il montaggio video è stato curato da Gianluca Tela.