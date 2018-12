Scuole, famiglie e cittadini: il futuro si costruisce con i bambini

Scuole, famiglie e cittadini. Insieme, per costruire delle “comunità educanti” e far nascere un nuovo modello di scuola aperta. E’ questo il senso del progetto “Costruiamo il Futuro”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (www.conibambini.it; www.percorsiconibambini.it). Diversi gli enti e partner coinvolti in Sicilia, in tre province, Ragusa, Enna, Messina.

Dieci i comuni protagonisti, in cui Costruiamo il futuro ha già preso il via nel mese di ottobre: Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina, Enna, Villarosa, Messina e Lipari. Ogni scuola partner vedrà rivalutata un’area in disuso e sarà collegata a spazi educativi decentrati atti a raggiungere adolescenti a rischio grazie agli enti che collaborano in rete.

Tra le iniziative: cooperative learning, orientamento di gruppo e individuale, progetti Individuali, mediazione genitori figli, assistenza alla crescita psicologica ed emotiva, con incontri diretti a docenti e famiglie sui propri ruoli, con attenzione a bisogni e fragilità dell’adolescente. Tra le proposte anche il comodato d’uso di libri di testo.

Soggetti promotori sono la cooperativa Nuovi Orizzonti, capofila, e 22 partner: Jumangi, Demetra, Cos, Persefone; le associazioni I Tetti colorati, Altrementi, MontiKa, il Centro diurno S.S. Maria del Rosario, le scuole secondarie di secondo grado G. Ferraris, Besta, Quintino Cataudella, Fermi, Verga, Federico II, Isa Conti Eller Vainicher. Ma anche gli istituti comprensivi, Portella della Ginestra, E. Vittorini, V. De Simone, P. Neglia, Università di Messina - dipartimento di medicina clinica e sperimentale, insieme a Città di Modica, Città di Scicli e a breve anche Città di Enna.



Sono stati inoltre realizzati protocolli d’intesa con l’associazione nazionale della Polizia di Stato di Ragusa, l’Osservatorio di area a contrasto della dispersione scolastica, la Caritas diocesana di Ragusa, studio di architettura G. Gurrieri, la testata giornalistica L’Opinione, la cartolibreria Buscemi di Enna, l’associazione culturale La Bottega dell’Attore, la palestra Postural Center, l’A.S.D. Mondial Fitness e altri.