Aeroporto Comiso, si fanno avanti aziende locali: «Pronte a gestirlo»

RAGUSA - Un gruppo di imprenditori ragusani è pronto a gestire l’aeroporto di Comiso in crisi. Titolari di aziende a Ragusa, Modica, Vittoria e Comiso hanno costituito una società che nasce con l’obiettivo di sostenere il territorio. Il primo punto di riferimento sarà l’aeroporto - scrive il Giornale di Sicilia - per scongiurare il rischio che chiuda i battenti a causa di un forte crisi di liquidità. La società per azioni si chiama Aeriblei, e si presenta come un soggetto giuridico che permette anche una vasta partecipazione. Presidente sarà Salvatore Cascone di Vittoria, vicepresidente Gianstefano Passalacqua di Santa Croce Camerina. Nel primo consiglio d’amministrazione ci saranno Roberto Biscotto, Salvatore Sallemi e Giuseppe Alessi.

Le aziende che fanno parte della società sono rappresentative del territorio: operano nel campo delle spedizioni, dei carburanti, della logistica, dei servizi per l’agricoltura, di produzione alimentare, di trasformazione dei prodotti agricoli, del commercio.