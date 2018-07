Alimenti: verso la carne coltivata, la svizzera Bell scommette sul settore

Roma, 17 lug. (AdnKronos Salute/Ats) - Bistecche e hamburger di carne 'coltivata', che cioè non deriva da un animale ma è frutto della ricerca di laboratorio. A scommettere sul settore è l'elvetica Bell, che entra nel segmento della carne coltivata, prodotta in vitro. Concretamente l'azienda basilese controllata da Coop rileva una quota nella start-up olandese Mosa Meat. Bell partecipa con 2 milioni di euro alla prossima tornata di finanziamento, si legge in un comunicato.

L'impresa con sede a Maastricht è specializzata proprio nella produzione di carne di manzo coltivata. I prodotti di Mosa Meat non saranno però commercializzati prima del 2021. Il gruppo renano specializzato nella lavorazione della carne fa anche sapere che nel primo semestre ha realizzato un utile operativo Ebit inferiore di circa 10 milioni di franchi rispetto a quello dell'analogo periodo dell'anno scorso (65,4 milioni), "a causa di una situazione di mercato dinamica in Svizzera e in Austria". Per far fronte alla contrazione sono state avviate misure ad hoc nei due Paesi. Le cifre semestrali dettagliate saranno pubblicate il 16 agosto.