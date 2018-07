Vaccini: il gossip, Elle Macpherson con guru anti-vax Wakefield

Roma, 17 lug. (AdnKronos Salute) - 'The body' e il padre della 'regina delle fake news' anti-vaccini fotografati in intimità. Il 'Daily Mail' pubblica le foto della super-model Elle Macpherson che bacia l'ex medico britannico Andrew Wakefield, radiato dopo aver pubblicato uno studio (poi ritirato) che collegava la vaccinazione anti-morbillo-parotite-rosolia all'autismo. I due sono stati intercettati mentre facevano shopping in un mercatino biologico a Miami. Wakefield è stato radiato dall'Ordine dei medici britannici nel 2010, anno in cui The Lancet ha ritirato lo studio, basato su prove false.