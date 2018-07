Ricerca: Alzheimer, Bill Gates si unisce a team a caccia di nuovo test

Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) - Un test diagnostico "accurato, accessibile e semplice" per consentire di riconoscere la malattia di Alzheimer in modo precoce. Con questo obiettivo il miliardario, imprenditore e filantropo Bill Gates si è unito a una coalizione di imprenditori che stanno investendo 30 milioni di dollari per creare il fondo 'Diagnostic Accelerator'. "Abbiamo bisogno di un sistema migliore per diagnosticare l'Alzheimer - ha spiegato Gates alla 'Cnn' - qualcosa come una semplice analisi del sangue o un esame oculistico, prima di essere in grado di rallentare la progressione della malattia".

Un test accurato è cruciale, ha detto Gates, perché la scienza mostra che l'Alzheimer può iniziare oltre un decennio prima che un paziente manifesti segni di declino mentale. Il test permetterebbe di sapere quando intervenire. A impegnarsi nella ricerca di un nuovo esame semplice, accurato ed economico insieme a Gates è il gruppo dell'Alzheimer's Drug Discovery Foundation, creata da Leonard e Ronald Lauder (di Estée Lauder), con la Charles and Helen Schwab Foundation e altri filantropi.