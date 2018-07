Pediatria: nuove avventure in mare aperto per piccoli pazienti Bambino Gesù

Roma, 20 lug. (AdnKronos Salute) - Nuove avventure in mare aperto per i pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela che la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus (creata dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano) dedica al recupero delle persone affette da disagio fisico o psichico. "Una collaborazione, quella tra Fondazione Tender to Nave Italia Onlus e Bambino Gesù, che dal 2011 consente a tanti bambini e ragazzi malati di vivere un’esperienza indimenticabile. A bordo del brigantino i pazienti imparano a condividere regole, spazi in comune e momenti ludici. Tutto a vantaggio dell'autostima e della consapevole gestione di sé", sottolinea l'ospedale Bambino Gesù.

Dal 24 al 28 luglio salperà la spedizione dei ragazzi del reparto di Oncoematologia. Saranno 16 i giovani pazienti dell’ospedale Pediatrico della Santa Sede a far parte del progetto 'A Gonfie Vele contro il Cancro', giunto ormai alla sua quinta edizione. A prendere il largo dal porto di Gaeta bambini e adolescenti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, che faranno rotta verso il porto di Livorno.

A settembre seguirà la terza edizione del progetto 'Fratelli all’Arrembaggio', previsto dal 18 al 22, che coinvolgerà un gruppo di 'siblings': fratelli e sorelle di bambini e ragazzi affetti da malattie metaboliche rare in cura presso l’ospedale Bambino Gesù. Con loro, quest’anno per la prima volta, saliranno a bordo di Nave Italia anche alcuni fratelli malati. L’obiettivo - ricorda l'ospedale romano - è quello di restituire al 'sibling', mediante strumenti volti ad accrescere autostima e indipendenza, uno spazio dedicato alla propria individualità e alla coppia di fratelli una dimensione diversa da quella legata al vissuto di malattia, ristabilendo un giusto equilibrio all'interno della famiglia. Partenza prevista dal porto di Gaeta con arrivo a Salerno.