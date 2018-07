Ricerca: MeetMeTonight diventa Notte europea, da Ue 360 mila euro in 2 anni

Milano, 24 lug. (AdnKronos Salute) - Cresce l'appuntamento di divulgazione scientifica 'MeetMeTonight', che per il 2018 e il 2019 riceverà un contributo Ue pari a 360 mila euro sui 2 anni. La manifestazione è stata infatti inserita ufficialmente nel circuito della 'Notte europea dei ricercatori', iniziativa annuale promossa dalla Commissione europea con un evento ospitato in simultanea in tutti i Paesi europei l'ultimo venerdì di settembre. Obiettivo: avvicinare i cittadini alla scienza e valorizzare la cultura della ricerca.

Dal 2012 in Lombardia 'MeetMeTonight' si è imposto come una manifestazione collaterale e contemporanea all'iniziativa europea, con oltre 190 mila visitatori in 5 edizioni. Da oggi invece "entra a pieno diritto nel circuito ufficiale finanziato dalla Commissione europea", annuncia una nota, dopo che "il partenariato costituito da università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, università Statale di Milano, Comune di Milano e università Federico II di Napoli ha partecipato alla call europea presentando il progetto 'Meet: MeetMeTonight - Faccia a faccia con la ricerca'. Meet è stato approvato dalla Commissione europea e diventerà pertanto la Notte europea dei ricercatori a Milano e a Napoli per le 2 prossime edizioni".

Il riconoscimento, evidenziano i promotori, darà un "respiro più ampio all'iniziativa grazie alla dimensione continentale garantita dal finanziamento" Ue che si aggiunge a quello stanziato dai partner, e riguarderà "un territorio geograficamente più esteso. Il progetto ha ricevuto inoltre dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo il marchio relativo all'Anno europeo del patrimonio culturale 'Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro', ed è stato inserito nel calendario nazionale delle sue iniziative". Come nelle scorse edizioni l'evento sarà completamente gratuito, aperto a tutta la cittadinanza con un'attenzione particolare per le scuole. A settembre 2018 (e così pure nel 2019), nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29, a Milano, Napoli e in diverse città fra Lombardia (Brescia, Castellanza, Cremona, Edolo, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio) e Campania (Portici e Procida) andrà in scena "una grande manifestazione di divulgazione scientifica, fortemente radicata sul territorio".

Saranno allestiti - informa il Comune di Milano - numerosi stand con esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo e laboratori interattivi gestiti direttamente dai ricercatori, in cui "i visitatori saranno coinvolti in prima persona diventando attori principali, toccando, sperimentando, giocando". Il programma prevede anche talk divulgativi, momenti di incontro con gli scienziati, giochi di ruolo, visite guidate gratuite ai musei civici ed 'EU Corner' "per promuovere la dimensione europea della ricerca, spesso svolta nelle università all'interno di grandi collaborazioni internazionali". Per l'occasione, inoltre, Palazzo Marino offrirà l'ingresso gratuito al Museo di storia naturale, all'Acquario civico e al Civico planetario Ulrico Hoepli.

Tutte le iniziative convergeranno attorno a 5 maxi-aree tematiche (Scienza e tecnologia, Cultura e società, Ambiente, Salute e Patrimonio culturale), all'interno delle quali sono stati identificati altri 5 argomenti (Era spaziale, Il nostro cibo, Acqua sostenibile, Medicina personalizzata e Il genio di Leonardo). A conclusione delle serate di venerdì e sabato, saranno organizzate attività di intrattenimento come spettacoli teatrali e concerti.

Infine, spazio alla memoria storica. "Il 2019 - ricorda infatti la nota - segna i 50 anni dal primo uomo sulla Luna e una campagna di crowdfunding punterà alla realizzazione di una mostra multimediale interattiva sul tema. Nel 2019 si celebrano anche i 500 anni dalla morte di Leonardo, genio che ha certamente contribuito alla definizione della nostra identità come italiani ed europei: sono previsti quindi percorsi specifici attorno alla sua figura, incluso un appuntamento speciale per i biker, con visite in bicicletta ai luoghi leonardeschi".