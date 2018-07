Fecondazione: 40 anni di Fiv, pioggia di auguri su Twitter per Louise Brown

Roma, 25 lug. (AdnKronos Salute) - Una pioggia di auguri da tutto il mondo via Twitter per Louise Brown, che con la sua nascita ha aperto, 40 anni fa, l'era della fecondazione assistita. La Brown, che sul social network si definisce "the world's first test tube baby", è celebre in tutto il mondo. E in occasione di questo speciale compleanno ha postato la foto di sua madre Lesley Brown, prima mamma grazie alla provetta, incassando gli auguri di istituzioni mediche e scientifiche, ma anche di coppie e donne diventate madri grazie alla fecondazione assistita.

"Felici 40 anni alla prima bimba in provetta, @LouiseJoyBrown! Dalla sua nascita nel 1978, più di un quarto di milione di bambini sono nati in Gran Bretagna con la Fiv, una tecnica sviluppata da ricercatori birannici", twitta il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.