Bioetica: Corte Suprema Gb, su fine vita decidono famiglia e medici

Roma, 30 lug. (AdnKronos Salute) - Non sarà più richiesta un'autorizzazione legale per porre fine alle cure dei pazienti in stato vegetativo permanente in Gran Bretagna. Lo ha stabilito la Corte Suprema britannica. Quando famiglie e medici sono d'accordo, il personale sanitario sarà dunque in grado di rimuovere i tubicini per la nutrizione artificiale senza doversi rivolgere alla Court of Protection, riferisce la Bbc online.

La Court of Protection si è pronunciata su questi casi per 25 anni, ma la procedura può richiedere mesi o persino anni, e costa alle autorità sanitarie circa 50.000 sterline in spese legali per presentare un appello.

La questione era stata portata davanti alla Corte Suprema dopo che un banchiere di 50 anni, noto solo come mister Y., aveva avuto un attacco cardiaco, con gravi danni cerebrali. L'uomo in seguito è morto, ma il suo caso è andato avanti per consentire alla Corte di arrivare a una decisione. Famiglia e medici erano d'accordo sul fatto che sarebbe stato "nel suo miglior interesse" permettergli di morire sospendendo l'alimentazione artificiale, ma l'official solicitor aveva presentato un appello. Ora la decisione della Corte Suprema promette di semplificare l'iter per il fine vita, per questi pazienti.