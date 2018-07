Ricerca: Bussetti firma decreto, assegnati 1,7 miliardi agli Enti

Roma, 30 lug. (AdnKronos Salute) - In arrivo quasi 1,7 miliardi di euro per la ricerca italiana. Il Miur ha reso noto che il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo ordinario (Foe) per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal ministero. Per il 2018 si tratta di quasi 1,7 miliardi (1.698.929.808 euro). Il Miur segnala che la quota destinata al funzionamento degli Enti e delle Istituzioni di ricerca (Epr) ammonta a oltre 1 miliardo di euro (1.078.542.024). Di questa quota, 68 milioni saranno destinati, a partire da quest’anno, alla stabilizzazione del personale degli enti di ricerca.

Alla quota ordinaria, si affiancano le risorse per le progettualità di carattere straordinario che ammontano a 36.125.000 euro e quelle per le progettualità a valenza internazionale che ammontano a 529.691.000 euro, aggiunge il dicastero di Viale Trastevere. Altri 24 milioni di euro circa sono destinati a progetti di particolare interesse strategico per il Paese. Ulteriori 28 milioni sono destinati al finanziamento di Elettra Sincrotrone Trieste, Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione).

"Il Fondo è una risorsa vitale per i nostri Enti. La sua ripartizione era molto attesa. Aver destinato 68 milioni di euro alla stabilizzazione del personale è un segnale importante che abbiamo voluto dare, aderendo anche al parere espresso dalle commissioni parlamentari", ha commentato il ministro. "Il Governo metterà la ricerca e l’innovazione in primo piano nelle politiche di sviluppo del Paese: sono settori strategici per la nostra competitività nel mondo e vogliamo sostenerli", ha aggiunto.