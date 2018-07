Sanità: Grillo, cannabis terapeutica sia disponibile in tutte le farmacie

Roma, 31 lug. (AdnKronos Salute) - "Farò ogni sforzo affinché in tutte le farmacie torni disponibile la cannabis ad uso medico in modo da garantire la continuità terapeutica alla quale avete diritto". Lo assicura, in un post sul suo profilo Facebook, il ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo aver "appena terminato la visita allo stabilimento chimico farmaceutico militare" a Firenze.

"Ho incontrato il Comitato pazienti cannabis terapeutica, e con i quali ho avuto un fruttuoso colloquio. Ho ascoltato - aggiunge - le loro istanze e mi sono attivata per verificare le condizioni di un aumento di produzione di cannabis terapeutica".