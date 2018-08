Estate: farmacie a Milano aperte anche ad agosto

Roma, 1 ago. (AdnKronos Salute) - Grazie alla flessibilità delle farmacie e a un efficace sistema di gestione delle aperture, le chiusure estive delle farmacie a Milano sono effettuate in periodi diversi del mese di agosto e spesso solo per pochi giorni. Lo sottolinea Federfarma Milano, sottolineando che nel capoluogo lombardo si garantisce un'adeguata copertura del servizio con una rete di oltre 400 presidi che resteranno disponibili in successione nelle quattro settimane di agosto: di queste, 148 non vanno in vacanza e garantiranno per tutto il mese il servizio seguendo il loro orario abituale.

Inoltre sono 22 le farmacie di turno ogni settimana aperte dalle 8.30 alle 20.00, anche la domenica e il giorno di Ferragosto, e 15 quelle notturne volontarie di Milano e dintorni. "E' una vasta rete di farmacie che sono sempre al servizio dei cittadini milanesi anche durante il mese di agosto - dichiara Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - Un punto di riferimento particolarmente prezioso in un periodo dell’anno contrassegnato dal caldo, e da ricorrenti malesseri soprattutto per i più anziani, che spesso, purtroppo, rimangono soli in una città pressoché spopolata".

Informazioni e contatti delle farmacie che resteranno aperte, e la loro ubicazione, sono reperibili sulla App Latuafarmacia - disponibile sugli store Apple, Android e Windows Phone - e sul sito www.turnifarmacie.it, oltreché, come sempre, nelle bacheche poste all’esterno di tutte le farmacie della città.