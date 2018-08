Farmaci: Grillo, nuovo dg Aifa entro Ferragosto

Roma, 2 ago. (AdnKronos Salute) - Il nuovo direttore generala dell'Agenzia italiana del farmaco "sarà nominato a breve, spero fra una settimana" ma comunque "prima di Ferragosto". E si sta lavorando con una procedura 'anti-raccomandazioni' "tutti i dati della selezione saranno resi pubblici, ma solo dopo. Per evitare 'interferenze'". Lo ha spiegato la ministra della Salute Giulia Grillo all'uscita, a Palazzo Madama, dell'audizione alle Commissioni congiunte Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo ministero.

"Il criterio di scelta per il dg dell'Agenzia sarà sempre fiduciario, sarò io a scegliere. Ma sto facendo una selezione perché la scelta sia meno arbitraria possibile", ha precisato ricordando che "sono arrivati 93 curricula, il 20% dei quali sono di altissimo profilo".

"Ci state polemiche sul fatto che non ci sono dati pubblici ma sarà tutto accessibile non appena conclusa la selezione per non avere interferenze esterne", ha detto Grillo ai parlamentari durante la seduta, aggiungendo che, per quanto riguarda il sistema farmaci "ci vuole una riforma più complessa del sistema". Proprio ieri, ha concluso, "abbiamo lanciato un tavolo per proporre soluzioni concrete da sottoporre al nuovo dg Aifa".