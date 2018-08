A piedi lungo la via Francigena per una campagna di sensibilizzazione sulla fibromialgia

Da Pavia a Roma a piedi per sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia sconosciuta ai più ma di cui sono affetti almeno 2 milioni di italiani. L’iniziativa è del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Parabiago, nel Pavese, Christian Vitali. Percorrerà i 600 chilometri che separano la Lombardia da Roma attraversano la via Francigena, la strada dei pellegrini che da Canterbury porta fino alla Capitale.

La fibromialgia è conosciuta dal 1800 ma non è riconosciuta dallo Stato. E' chiamata anche malattia dei 101 sintomi. Si tratta del dolore cronico ai muscoli, accompagnati da stanchezza, affaticamento, disturbi del sonno, cambiamenti del tono dell’umore o del pensiero, cefalea, dolori addominali, rigidità mattutina, colon irritabile, perdita di memoria, difficoltà a concentrarsi o gonfiore alle mani.

“Spero – ha detto Vitali - di riuscire a creare consapevolezza intorno alla fibromialgia. Purtroppo la gente non conosce questa sindrome e se non la si conosce, non la si capisce. Questo può portare a livello lavorativo scontri o crisi nella vita familiare, perché purtroppo oltre al livello fisico coinvolge anche la psiche”.