Animali: cane Kaos morto per avvelenamento da metaldeide

Roma, 2 ago. (AdnKronos Salute) - Kaos, il cane eroe di Amatrice, impegnato nei soccorsi dopo il terremoto nel centro Italia del 2016, è morto "per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida". E' questo il risultato degli esami finali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo-Molise, dopo le tante ipotesi dei giorni scorsi sulla causa del decesso dell'animale, dall'avvelenamento all'infarto.

Dagli esami non è dato sapere se Kaos è stato vittima di un avvelenamento doloso o dell'assunzione volontaria della sostanza. Questo sarà valutato dall'inchiesta in corso dei servizi veterinari locali e dell'autorità giudiziaria. Gli esiti degli esami sono stati inviati alla Procura.