ESAOTE presenta i nuovi sistemi a ultrasuoni MyLab X7, MyLab X6, MyLab X5

- ESAOTE, uno dei leader mondiali nella produzione di sonde e sistemi diagnostici a ultrasuoni sul mercato da oltre 30 anni, presenta i nuovi sistemi a ultrasuoni MyLab X7, MyLab X6 e MyLab X5. Questi nuovi modelli di ecografi arricchiscono il portafoglio dell'azienda stabilendo un nuovo concetto di qualità dell'immagine oltre l'EFFICIENZA, la FLESSIBILITÀ, la SEMPLICITÀ.

"I sistemi MyLab X7, MyLab X6 e MyLab X5 rinnovano e completano la gamma di prodotti Esaote", ha dichiarato Giovanni Altobelli, Ultrasound Product Marketing Manager. "Il nostro obiettivo è rendere l'acquisizione degli ultrasuoni più veloce e più intelligente, tenendo presente l'aumento della sicurezza diagnostica, l'affidabilità delle prestazioni cliniche e il miglioramento della produttività giornaliera."

La tecnologia MyLab X7 di Esaote consente di prendere decisioni migliori, più veloci e più affidabili grazie ad un'usabilità e un'ergonomia estremamente intuitive che soddisfano ogni esigenza. È un sistema flessibile, green e movibile con una qualità delle immagini senza precedenti, un utilizzo delle interfacce estremamente semplice e risultati significativamente più veloci grazie alle funzioni di automazione con zero-clic.

MyLab™X7, l'imaging ecografico oltre l'efficienza.

Il nuovo MyLab X6 rende il flusso di lavoro clinico così efficiente e fluido che non solo aumenta la produttività, ma potenzia anche tutte le prestazioni cliniche. La risposta rapida e l'utilizzo semplice dell'interfaccia si adattano perfettamente a tutte le esigenze cliniche, offrendo comfort e flessibilità.

MyLab X6, l'imaging ecografico oltre la flessibilità.

Con il nuovo MyLab X5 di Esaote, che è così intelligente e semplice, non dovrai più preoccuparti di modifiche che richiedono molto tempo. L'automazione con zero-clic aiuta e velocizza qualsiasi valutazione e la qualità migliorata dell'immagine consente risultati sicuri ed estremamente precisi.

MyLab X5, l'imaging ecografico oltre la semplicità .

Sviluppati per fornire tecnologia ad ultrasuoni di alta qualità a ospedali, cliniche e studi privati, MyLab X7, MyLab X6 e MyLab X5 offrono strumenti clinici avanzati e una vasta gamma di sonde con automazione a zero-clic.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito esaote.com: MyLab X7, MyLab X6, MyLab X5

Karl-Heinz Lumpi, Chief Executive Officer di Esaote, ha dichiarato: "Oggi, efficienza e affidabilità sono le sfide più impegnative, soprattutto nel mondo clinico. I tre nuovi sistemi a ultrasuoni MyLab sono le risposte più intelligenti e veloci alle esigenze diagnostiche e cliniche dei clienti nella pratica quotidiana."

MyLab X7, MyLab X6 e MyLab X5 saranno presentati al congresso JFR 2018 a Parigi, dal 12 al 15 ottobre, Palais des Congrès, STAND 1N01 - Livello 1 - Sala Neuilly.

Informazioni su Esaote: il gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomediche. In particolare, Esaote è riconosciuta come una delle 10 migliori aziende di imaging diagnostico al mondo (fonte: VPG Market Research) nei settori degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. Con sede a Genova, in Italia, il Gruppo ha unità produttive e di ricerca in Italia (Genova e Firenze) e nei Paesi Bassi (Maastricht) ed è attivo in circa 80 paesi nel mondo. Il Gruppo Esaote ha registrato un fatturato consolidato di circa € 250 milioni nel 2017, il 70% dei quali è stato generato sui mercati internazionali. Il Gruppo impiega circa 1.150 persone, il 20% delle quali lavora in ricerca e sviluppo, un settore in cui l'azienda investe circa il 9% del suo fatturato totale. Informazioni su Esaote e sui suoi prodotti sono disponibili su http://www.esaote.com

