Vaccini: Lorenzin, rinvio obbligo certificati scuola è vittoria no vax

Roma, 3 ago. (AdnKronos Salute) - "Penso che di fatto abbiano vinto i no vax, tra l'altro con un'operazione che definisco, dal punto di vista del rapporto istituzionale, scostumata, perché è un emendamento che passa in Commissione Affari Costituzionali. Questo è un tema che deve essere affrontato dal ministro in base ai dati sanitari, portato all'attenzione del Paese con il giusto modo di fare". Così l'ex ministro alla Salute Beatrice Lorenzin commenta, a Radio 24, il rinvio al 2019/2020 dell'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia, previsto da due emendamenti al Milleproroghe di Movimento 5 Stelle e Lega approvati ieri in Commissione Affari Costituzionali.

"Fatto così, da parlamentari che tra l'altro sono sempre stati no vax, con un decreto mille proroghe che si usa sul piano amministrativo - afferma Lorenzin - non ha senso. Non è certo questo il modo di trattare un tema di salute pubblica come quello delle vaccinazioni", conclude.