Menarini Ricerche è il nuovo Sponsor di uno studio clinico nella Leucemia Mieloide Acuta negli Stati Uniti

- Menarini Ricerche, un'azienda del Gruppo Menarini, ha annunciato oggi che la sponsorship dello studio clinico di fase I/II in corso con la molecola MEN1703/SEL24 per il trattamento di pazienti con Leucemia Mieloide Acuta (LMA) recidivante/refrattaria (R/R) negli USA è stata trasferita da Selvita a Menarini Ricerche il 30 Giugno 2018.

Selvita S.A. e il Gruppo Menarini hanno stipulato un contratto di licenza globale per SEL24/MEN1703 il 28 Marzo 2017. Menarini Ricerche ha assunto la piena responsabilità delle attività di sviluppo clinico dopo un periodo di collaborazione molto produttivo con Selvita.

"Siamo molto lieti di aver raggiunto questa tappa fondamentale nella nostra collaborazione con Selvita. Assieme ai nostri partner di Selvita, ci aspettiamo di procedere nello sviluppo di MEN1703/SEL24 e di espandere la nostra conoscenza sul suo potenziale per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da LMA" ha commentato Andrea Pellacani, M.D., Ph.D. (General Manager, Menarini Ricerche).

SEL24 è un doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, disponibile per uso orale con un profilo di attività unico quanto innovativo. Sono attualmente in corso sperimentazioni per il trattamento di pazienti affetti da LMA, ma i dati preclinici suggeriscono una potenziale attività su altri tumori ematologici e solidi.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Menarini è un' azienda farmaceutica italiana, 13° in Europa su 5.345 aziende e 35° al mondo su 21.587 aziende, con un fatturato di oltre 3,6 miliardi di Euro e 17.000 dipendenti. Il Gruppo Menarini ha sempre perseguito due obiettivi strategici: Ricerca e Internazionalizzazione ed è fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo in oncologia. Come parte di questo impegno Menarini sta sviluppando 4 nuovi farmaci per il trattamento di tumori ematologici e/o tumori solidi. Due di questi sono biologici, in particolare l'anticorpo MEN1112 anti CD157 e l'anticorpo coniugato a tossina MEN1309, il cui target è CD205. Inoltre Menarini ha aggiunto di recente alla propria pipeline oncologica 2 piccole molecole: il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato MEN1703, e l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611. Menarini è presente con i suoi prodotti in molte importanti aree terapeutiche tra cui, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia.

Con 16 siti di produzione e 7 centri di Ricerca e Sviluppo, il Gruppo Menarini ha una forte presenza in Europa, Asia, Africa e Sud America. I farmaci Menarini sono disponibili in 136 paesi.

Per ulteriori informazioni visita il sito http://www.menarini.com

Informazioni su Selvita

Selvita S.A. è una società che si occupa della scoperta e dello sviluppo di terapie all'avanguardia in ambito oncologico. Selvita offre inoltre una vasta serie di servizi per la scoperta di nuove molecole, volti ad assistere i partner biotecnologici e farmaceutici nella scoperta e nello sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici. Selvita ha sede a Cracovia, in Polonia, e vanta sedi internazionali a Cambridge, in Massachusetts, San Francisco Bay Area, negli Stati Uniti, e Cambridge, nel Regno Unito.

La società sta portando avanti al momento vari progetti in sviluppo preclinico sia precoce che avanzato.

Selvita ha relazioni commerciali e partnership con oltre cinquanta società farmaceutiche e biotecnologiche di medie e grandi dimensioni negli Stati Uniti e in Europa ed è quotata alla Borsa Valori di Varsavia (WSE:SLV).

Per ulteriori informazioni su Selvita, visitare il sito: http://selvita.com/