Aumento aspettativa vita, Gb fanalino di coda, record Giappone

Roma, 7 ago. (AdnKronos Salute) - Nel corso del XX secolo il Regno Unito ha registrato miglioramenti costanti nell'aspettativa di vita alla nascita. Ma negli ultimi anni c'è stato un rallentamento, tanto che - secondo un'analisi realizzata dall'Office for National Statistics pubblicata dalla 'Bbc online' - ormai la Gran Bretagna è nel gruppo di coda dei 20 Paesi di tutto il mondo presi in esame, preceduta dagli Usa. Se è il Giappone a totalizzare i maggiori progressi negli ultimi anni, Norvegia, Danimarca e Finlandia si piazzano del gruppetto dei migliori, tallonati da Polonia, Portogallo e Italia. Il nostro Paese, in particolare, mostra una crescita dell'aspettativa di vita negli ultimi sei anni ben maggiore rispetto a quella dei sei anni precedenti.

Quanto alla Gran Bretagna, l'analisi dell'Ons ha rilevato che il rallentamento del miglioramento dell'aspettativa di vita è stato più pronunciato nelle donne. L'Ons ha anche analizzato i tassi di mortalità - il numero di morti divisi per la popolazione - in tutte le aree del Regno Unito, riscontrando un analogo rallentamento tra il 2011 e il 2016.