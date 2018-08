First lady siriana in terapia per cancro al seno

Beirut, 8 ago. (AdnKronos Salute) - "Con forza, fiducia e fede, Asma al-Assad ha iniziato la prima fase della terapia per un tumore maligno al seno, scoperto tempestivamente". E' conciso l'annuncio che arriva dalla presidenza siriana. Su Twitter le poche righe sono accompagnate da una foto che ritrae l'esile first lady siriana con il marito al fianco durante la terapia.

Gli Assad appaiono sorridenti, come quasi sempre sono stati immortalati nelle foto diffuse dal 2011, quando in Siria sono esplose inedite proteste antigovernative degenerate presto in un sanguinoso conflitto. La presidenza e lo staff "augurano pronta guarigione" ad Asma, aggiunge il tweet che sta facendo il giro del mondo.

Asma, 43 anni l'11 agosto, è nata a Londra da genitori siriani. La first lady, cresciuta nella City, ha sposato Assad nel 2000 e dal loro matrimonio sono nati tre figli. Fino a qualche anno fa osannata da Vogue come "La rosa del deserto", dai media britannici come la "Lady D del Medio Oriente" e da Paris Match come "un raggio di luce in un paese di zone d'ombra", Asma è finita nella bufera quando ha deciso di sostenere il marito nella repressione delle proteste.