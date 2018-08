Droga, Fontana: "Massima attenzione, puntiamo a potenziare prevenzione"

Roma, 9 ago. (AdnKronos Salute) - C'è la "massima attenzione" sul consumo di droghe che vedrebbe l'Italia tra le posizioni di testa dell'Europa per uso di cocaina e cannabis. A dirlo è il ministro alla Famiglia con delega alle politiche anti-droga Lorenzo Fontana. "Dai dati in nostro possesso - scrive su Facebook il ministro - i tossicodipendenti presi in carico dai servizi sono 130mila, di cui il 16% sono persone mai viste prima dai servizi e il 62,7% sono in cura per eroina, il 20,6% per cocaina e il 12,5% per dipendenza da cannabis. A questi numeri si aggiungono tanti - soprattutto giovani - che ancora non sono in trattamento".

"Ricordo - prosegue il ministro - anche che la recente relazione annuale della Direzione Centrale Servizi Antidroga ha messo in luce una intensificazione dell’offerta di eroina, marijuana e droghe sintetiche. Da un punto di vista preventivo e assistenziale va ricordato che sono attivi sul territorio 570 Servizi per le dipendenze e ben 922 Comunità terapeutiche. Nella popolazione studentesca (tra i 15 e 19 anni) ci preoccupa, ma allo stesso tempo ci stimola ad intervenire efficacemente e precocemente, il dato che il 25.8% fa uso di cannabis, il 10% di nuove sostanze psicoattive, 1,9 di cocaina e 0.8 di eroina".

"Di fronte a questi dati - sottolinea Fontana - ci muoviamo in perfetta sintonia con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e con le forze dell'ordine, che ringraziamo, nella comune sfida dell'antidroga. Il nostro ambito di competenza riguarda il coordinamento delle politiche in materia di riduzione della domanda di stupefacenti (prevenzione, cura, reinserimento precoce dei tossicodipendenti e ricerca)".

"Puntiamo -prosegue- al potenziamento della prevenzione e alla sensibilizzazione delle famiglie, al consolidamento del rapporto con le scuole e allo sviluppo di progetti comuni oltre che al potenziamento dei flussi informativi, del sistema di allerta precoce del Dipartimento Politiche Antidroga (efficace strumento per identificare in tempi ragionevoli le nuove sostanze introdotte sul territorio italiano)".

"Ho inoltre già dato disposizione agli uffici - aggiunge ancora Fontana - di approfondire gli aspetti legati ai presupposti giuridici in base ai quali certi prodotti a base di cannabis sono oggi venduti al pubblico in assenza di una specifica regolamentazione. Nel nostro progetto il Dipartimento per le politiche antidroga deve consolidarsi come una vera e propria cabina di regia, veicolando e coordinando le azioni di governo, i flussi informativi e promuovendo anche mirate campagne di informazione e prevenzione".