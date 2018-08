Vaccini: Bussetti, da Miur collaborazione ma no ad incombenze a presidi

Roma, 9 ago.(AdnKronos Salute) - "La questione vaccinale è tema di salute pubblica. Il Miur, nell'ambito delle proprie competenze, garantisce la massima collaborazione al Ministero della Salute per l'attuazione delle politiche sanitarie previste dalle disposizioni legislative vigenti". Lo afferma su Facebook Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

"In questo periodo tutti gli uffici del Ministero dell'Istruzione sono al lavoro per il corretto avvio dell'anno scolastico. A questo proposito è opportuno considerare le preoccupazioni dei dirigenti scolastici, che costituiscono snodo fondamentale per il sistema di istruzione e formazione. Certamente la dirigenza scolastica non può essere gravata di incombenze in materia sanitaria", conclude Bussetti.