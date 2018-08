Lo studio: 7 bicchieri di vino a settimana riducono rischio demenza

Roma, 10 ago. (AdnKronos Salute) - Sei pinte di birra o sette bicchieri di vino alla settimana allontanerebbero il rischio di demenza. E' quanto sostiene uno studio pubblicato sul British Medical Journal e ripreso dalla Bbc Online, dal quale emerge come i bevitori moderati sono a minor rischio di demenza rispetto ai forti bevitori e ai non bevitori.

Tuttavia, i ricercatori avvertono che questo risultato può essere dovuto al fatto che i "bevitori moderati" tendono a condurre una vita in generale sana, e hanno meno probabilità di fumare o mangiare in modo esagerato e compulsivo. Inoltre, lo studio ha preso in esame persone che hanno bevuto durante una determinato range di tempo, e quindi alcuni soggetti potrebbero essere stati già in cattive condizioni di salute.