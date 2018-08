Tumori: il rapporto, erbicida pericoloso in prodotti per colazione bimbi

Roma, 16 ago. (AdnKronos Salute) - L'erbicida Roundup a base di glifosato è di nuovo sotto accusa dopo la condanna arrivata alla Monsanto a risarcire con 289 milioni di dollari un ex giardiniere che ha denunciato di essersi ammalato di cancro dopo aver usato il Roundup. Secondo un rapporto dell'Environmental Working Group (Ewg), associazione che si occupa di salute pubblica, l'erbicida sarebbe presente in 45 prodotti tra cui muesli, barrette e cereali, consumati da milioni di bambini a colazione. "Livelli significativi del glifosato disidratato sono stati trovati in una vasta gamma di cereali, ad esempio l'avena, presenti nei prodotti utilizzati per la colazione dei più piccoli", evidenzia il rapporto. Secondo il presidente Ewg - riporta 'The Guardian' - "Nessuno vuole mangiare un diserbante per colazione e nessuno dovrebbe farlo". Cook ha affermato che l'Ewg esorterà le autorità competenti a limitare l'uso del glifosato sulle colture alimentari.

Nel 2015, l'Environmental Protection Agency americana ha affermato che il glifosato ha "una bassa tossicità per le persone ma potrebbe causare problemi ad alcuni animali domestici se consumano la sostanza chimica". Tuttavia, l'Oms ha definito il glifosato come "probabile cancerogeno" e le autorità in California lo elencano come una sostanza chimica "nota allo stato per causare il cancro".