Foundation for a Smoke-Free World condivide un'Agenda preliminare su salute, scienza e tecnologia e presenta una richiesta multimilionaria in dollari per proposte per lo sviluppo di biomarcatori

- NEW YORK, 16 agosto 2018 /PRNewswire/ -- La Foundation for a Smoke-Free World (Fondazione per un mondo senza fumo da tabacco) ha annunciato la pubblicazione della propria Agenda preliminare su salute, scienza e tecnologia (HST) e invita il pubblico a fornire commenti. La Foundation ha preparato la propria Agenda preliminare a seguito di consultazioni con un gran numero di esperti, riesami dei dati epidemiologici più recenti sul fumo, e sui risultati del sondaggio sullo Stato del fumo della Foundation, e riesami di lavori recenti su quanto non coperto da ricerche in questo settore.

Questa Agenda preliminare delinea il lavoro da fare in tre aree:

La Foundation invita a presentare commenti sulla sua Agenda preliminare usando il proprio sito web fino al 15 settembre 2018. La Foundation esaminerà i commenti e valuterà il loro inserimento nella versione finale dell'Agenda, la cui pubblicazione è prevista per novembre 2018.

"Il fumo rimane la maggiore causa singola e preventivabile di morte e disabilità nel mondo. Nella traiettoria presente, in questo secolo un miliardo di persone morirà prematuramente a causa del fumo. Invitiamo tutti quelli interessati ad accelerare la fine del fumo a esaminare la nostra Agenda preliminare su salute, scienza e tecnologia, e a commentare. Speriamo di avere pareri da fumatori e dalle loro famiglie, ricercatori, innovatori e finanziatori di innovazione, professionisti della sanità che stanno cercando di aiutare i fumatori a smettere e a ridurre i loro rischi per la salute, e legislatori," ha dichiarato Farhad Riahi, MD, Responsabile di Salute, Scienza e Tecnologia, Foundation for a Smoke-Free World.

La Foundation presenta una richiesta multimilionaria di dollari per lo sviluppo di biomarcatori

Insieme alla sua Agenda preliminare su Salute, Scienza, e Tecnologia sta presentando una Richiesta per proposte (RFP) per sviluppare biomarcatori oggettivi dell'esposizione al tabacco e alla nicotina in grado di discriminare tra gruppi di prodotti differenti per il rilascio della nicotina (ad esempio, sigarette, tabacco che non brucia, atomizzatori, e terapia per la sostituzione della nicotina).

Liberarsi dall'abitudine di fumare richiede ricerche, tra cui studi longitudinali per valutare i modelli di utilizzo e i risultati prodotti dall'uso di prodotti alla nicotina tradizionali ed emergenti. La Foundation ha recentemente ordinato l'esecuzione di un sondaggio sul panorama dei biomarcatori che evidenzia come al momento nessuno dei biomarcatori o dei pannelli di biomarcatori sia in grado di discriminare tra l'uso di prodotti differenti al tabacco o alla nicotina o di identificare usi multipli o doppi. Gli studi trarranno grande beneficio da biomarcatori oggettivi per l'esposizione e lo stato d'uso, riducendo così il ricorso alle segnalazioni da parte dei soggetti e ai sondaggi.

"Dalle nostre interviste ai ricercatori sulle loro priorità e sulle loro necessità, è apparso quasi immediatamente chiaro che biomarcatori oggettivi potrebbero contribuire molto alla qualità e all'affidabilità delle ricerche sull'uso di prodotti differenti, e che la Foundation potrebbe contribuire in modo significativo sostenendo ricerche e innovazione in questa area," ha dichiarato Brian Erkkila, PhD, Direttore della Scienza Normativa, Foundation for a Smoke-Free World, già capo tossicologo presso il Centro della Food and Drug Administration per i prodotti con tabacco.

La Foundation invita i partecipanti con esperienza nei biomarcatori a fare richiesta per sovvenzioni per sviluppare proposte complete di ricerca. Successivamente, la Foundation finanzierà fino a tre progetti di ricerca biennali sui biomarcatori, ognuno con un budget fino a 3 milioni di dollari, per un massimo di 9 milioni di dollari di sovvenzioni. I biomarcatori comprenderanno sia biomarcatori tradizionali che digitali raccolti da biosensori, indossabili e altri dispositivi.

Il processo di presentazione per i biomarcatori è specificato nel sito web della Foundation. Le proposte devono essere presentate entro il 28 settembre 2018.

INFORMAZIONI SULLA FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLDLa Foundation for a Smoke-Free World è un'organizzazione indipendente no-profit che ha come finalità di migliorare la salute globale facendo cessare l'abitudine al fumo in questa generazione.

Per maggiori informazioni sulla Foundation, visitare www.smokefreeworld.org.