Aumentano app 'sostitute' di psicologo, oltre 6% quelle dedicate

Roma, 16 ago. (AdnKronos Salute) - Smartphone 'stressante'? Non necessariamente. Il telefonino può essere anche un prezioso alleato per il benessere della mente. Sono sempre di più, infatti, le app dedicate alla salute psicologica. Le stime indicano che il 6% delle applicazioni scaricate riguardano questo settore (dati del congresso europeo di psichiatria, Epa, 2017). E, secondo le ricerche fino ad ora effettuate, gli effetti sarebbero positivi su diversi fronti: dalla riduzione dell'ansia e dello stress all'aumento di motivazione, come aveva rilevato, ad esempio, uno studio anglo tedesco pubblicato sul Journal of Medical Internet Research Mental Health nel 2017.

Secondo i dati degli psichiatri europei, c'è una vastissima gamma di proposte, con oltre tremila applicazioni 'scaricabili' dagli store digitali per accedere ai servizi più diversificati: informazioni riguardo specifiche patologie, ricercate via internet e via cellulare nel 31% dei casi (con una percentuale più che raddoppiata rispetto al 2010), gestione dell’aderenza terapeutica, psicoterapia e programmazione di visite di controllo on-line. Un trend in continua ascesa la cui crescita è stimata di un ulteriore 50% entro il 2020.

Tra le più scaricate- 'App of the Year 2017' di Apple - 'Calm', applicazione gratuita pensata per ridurre l'ansia e migliorare il sonno attraverso la respirazione e il rilassamento. Un'altra applicazione gratuita ormai 'classica' è Headspace, che punta sul rafforzamento della consapevolezza per 'una vita più felice e sana'. Ma ci sono anche applicazioni basate sulla meditazione, pratica considerata utile dalla comunità scientifica per il benessere psicofisico; diari dei pensieri con suggerimenti per ridurre lo stress; test per valutare eventuali segnali di depressione; 'cassette degli attrezzi' per affrontare le preoccupazioni quotidiane senza farsi sopraffare dalle emozioni negative; giochi per aumentare la 'resilienza' (capacità di adattamento); consulenze psicologiche gratuite e riservate; strategie per superare i pensieri negativi.