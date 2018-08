Influenza: vaccino universale sempre più vicino, protegge da più ceppi

Roma, 22 ago. (AdnKronos Salute) - Il vaccino universale contro l'influenza è sempre più vicino ed è in grado di proteggere da più ceppi. Lo rivela lo studio della Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania pubblicato su 'Nature Communications'. I ricercatori hanno verificato sui topi che questo vaccino (con molecole di mRna modificate) ha suscitato la risposta immunitaria e protetto le cavie dall'attacco di vari virus influenzali. "Ha il potenziale necessario - afferma lo studio - e potrebbe essere somministrato poche volte nell'arco della vita per fornire una protezione potenzialmente simile a quella del vaccino contro il tetano. Il prossimo passo è testarlo sui primati e poi sull'uomo".

I moderni vaccini anti-virali utilizzano proteine ​​virali sviluppate in laboratorio per stimolare una risposta immunitaria che protegge le persone dalle future esposizioni al virus.

"Nel complesso questo approccio non ha funzionato bene contro i virus dell'influenza - spiegano i ricercatori - per cui i vaccini devono essere aggiornati ogni anno". La tecnologia usata per modificare le molecole di mRna dei vaccini è relativamente nuova, ma è già stata testata in altri contesti. Nel 2017 una ricerca pubblicata su 'Nature' ha dimostrato che questo tipo di vaccini era in grado di proteggere i topi e le scimmie contro il virus Zika.