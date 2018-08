Vaccini: Burioni, contro di me nuove minacce e falsi tweet

Milano, 22 ago. (AdnKronos Salute) - Nuovi attacchi social contro il virologo Roberto Burioni. "Su Twitter ci sono numerosi utenti appena registrati che postano immagini minacciose nei miei confronti e tweet falsi", 'cinguetta' il paladino dei vaccini, più volte bersagliato per le sue battaglie. Dall'insulto-avvertimento di una mamma no vax che lo informava di conoscere il luogo delle sue vacanze augurandogli di affogare, al fotomontaggio in cui il medico appariva imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse.

Come esempio dei messaggi falsi a lui attribuiti, Burioni riporta un post sulla tragedia del Ponte Morandi. "Il ponte di Genova andava 'vaccinato' attraverso la Gronda. Chi disse no fu un vero somaro. La mia solidarietà ai Benetton", recita il suo presunto tweet. Un fake, assicura l'esperto: "Non l'ho mai scritto".