Pediatria: Milano, nasce tavolo cittadino per politiche bambini e adolescenti

Milano, 23 ago. (AdnKronos Salute) - Nasce a Milano il tavolo cittadino dedicato alle politiche per i bambini e gli adolescenti, al quale prenderanno parte tutti gli stakeholder che si occupano della tematica da diversi punti di vista. L'idea, lanciata lo scorso marzo durante il settimo Forum delle Politiche sociali, si è concretizzata attraverso una delibera approvata dalla Giunta milanese con la quale si istituisce 'MiLab 0.18': non un semplice tavolo - sottolineano da Palazzo Marino - ma un vero e proprio laboratorio di confronto fra le diverse organizzazioni che concorrono alla difesa e al potenziamento dei diritti dei più piccoli.

"Il tavolo MiLab 0.18 - spiega l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino - è la concretizzazione di una delle tante proposte che sono emerse durante il Forum delle Politiche sociali, che è ormai diventato un appuntamento fisso per gli operatori del settore. Una dimostrazione che il confronto tra persone e idee diverse può portare ottimi risultati".

Al tavolo, che sarà presieduto dallo stesso Majorino, parteciperanno anche la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune Anna Maria Caruso, il tribunale per i minorenni, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i referenti istituzionali dell'ufficio scolastico territoriale di Milano, i referenti dell'Ats e delle Asst, i rappresentanti delle associazioni del Terzo settore e quelli delle principali università milanesi, l'Ordine degli assistenti sociali della Lombardia, l'associazione degli avvocati della Camera minorile di Milano e la fondazione diocesana per gli oratori milanesi.

MiLab 0.18 si strutturerà in tre livelli. Primo: il laboratorio diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che costituisce il luogo di confronto tra le organizzazioni presenti in città che agiscono su questi temi. Si riunirà due volte all'anno per lo scambio di dati, studi e ricerche, e per la definizione di un documento condiviso di proposte per le politiche cittadine in materia di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza e degli operatori sulle buone pratiche da mettere in campo.

Poi il gruppo operativo centrale, che costituisce la parte tecnico-operativa permanente deputata all'organizzazione delle attività del tavolo. Questa sezione più ristretta si incontrerà ogni tre mesi per la produzione e la raccolta di documentazione intermedia.

Infine i gruppi temporanei propositivi che avranno il compito di approfondire una tematica specifica a carattere operativo producendo delle proposte in tempi contingentati dopo una serie di incontri ravvicinati nel tempo. In ogni articolazione del laboratorio saranno anche invitate le rappresentanze di ragazzi e ragazze che possano dar voce alle loro esigenze, idee e proposte in merito alle tematiche che li riguardano.