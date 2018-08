Cannabis terapeutica, ecco chi c'è nel tavolo tecnico dell'assessorato

Istituito all’assessorato regionale della Salute, dipartimento per la pianificazione strategica, il tavolo tecnico «cannabis ad uso terapeutico», per l'individuazione dell’iter procedurale per l’erogazione a carico del sistema sanitario regionale di preparati galenici a base di cannabinoidi.

Il decreto dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Ne fanno parte Francesco Cascio (dirigente medico Asp di Palermo), Monica Sapio (per il comitato «Esistono i diritti"), Marco Traina (per il movimento "I Coraggiosi"), Giuseppe Brancatelli (per l’associazione «Bis Ter"), Francesca Turano Campello (per il movimento «Radicali italiani"), Gioacchino Calapai (farmacologo, Aoup «G. Martino" di Messina), Carla Cannizzaro (farmacologo, Università degli di Palermo), Salvatore Cottone (neurologo, Aoor «Villa Sofia - Cervello», responsabile Hub Palermo-Trapani Rete sclerosi multipla), Giuseppa Rizza (dirigente farmacista, Asp Ragusa), Paolo Minacori (farmacista), Sergio Chisari (anestesista terapia del dolore, Aoup «V. Emanuele» di Catania, responsabile hub Catania rete regionale per la terapia del dolore del paziente adulto e pediatrico), Francesca Di Gaudio (responsabile del Crq e del Cqrc). Il tavolo sarà presieduto dal dirigente generale dell’assessorato o da un suo delegato. Alle riunioni del tavolo tecnico potranno di volta in volta chiedere di essere ammessi in audizione altre associazioni e singoli cittadini, per la presentazione di specifiche proposte.