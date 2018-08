Salute: la dieta contro lo stress da rientro, spegne infiammazione silente

Roma, 24 ago. (AdnKronos Salute) - Vacanze estive agli sgoccioli e, per molti, tempo di rientro. Che spesso coincide con una sensazione di malessere generalizzato, alla base di frequenti alterazioni dell'umore. A causare questo stato potrebbe essere l'infiammazione cronica silente, una condizione morbosa i cui sintomi nascosti iniziano molti anni prima delle manifestazioni conclamate come allergie, malumore e insonnia, spiega Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista.

Questa patologia attiva "uno stato infiammatorio perenne di bassa intensità, ma prolungato nel tempo che porta all'indebolimento del sistema immunitario. A favorirla sono uno stile di vita disordinato e un'alimentazione scorretta". Dall'endocrinologa, in collaborazione con Consulcesi Club, arrivano dunque i consigli per sconfiggere a tavola lo stress da rientro dalle vacanze.

- Puntare sui legumi (meglio se decorticati). Sono ricchi di magnesio, prebiotici e fibre che aiutano a essere più sereni e rilassati. Possono, però, risultare difficili da digerire a causa della loro cuticola esterna, quindi è consigliabile consumarli decorticati e passati, dopo un ammollo di 8-12 ore in acqua con un cucchiaio abbondante di aceto di mele per disattivare l'effetto dei fitati, sostanze che bloccano il corretto assorbimento dei nutrienti.

- Avena, cereale del buonumore. L'avena contiene betaglucano, utile a ridurre il colesterolo e quindi il rischio di malattie cardiovascolari, e triptofano che allevia gli stati di ansia, insonnia e stress. Inoltre, l'avena è antiossidante e previene la formazione dei radicali liberi, e le sue fibre favoriscono il transito intestinale.

- No allo zucchero raffinato e di canna. Meglio scegliere dolcificanti naturali, anche fatti in casa: basta frullare datteri snocciolati e uva sultanina fino a ottenere una pasta densa. Si conserva fino a 3 mesi a temperatura ambiente.

- Un pizzico di zenzero contro lo stress. Oltre a essere un ottimo digestivo, è utile in caso di gastriti perché è cicatrizzante e antisettico. E' antiossidante, antinfiammatorio, favorisce la perdita di peso e allevia lo stress.

- Attenzione alle banane. Ansia, nervosismo, colite? Meglio stare alla larga dalle banane, perché contengono tiramina che, stimolando il sistema nervoso, può peggiorare questi sintomi.

- Tè verde (matcha) per rilassarsi. E' un tè ricco di clorofilla, le foglie sono cotte a vapore per proteggerle dall'ossidazione e per preservare al massimo le qualità nutritive e organolettiche. Contiene teanina, che è un aminoacido rilassante, e più di 60 volte la quantità di antiossidanti presenti, ad esempio, negli spinaci, suggerisce Missori.