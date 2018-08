Sanità: 'autismo colpa delle mamme', bufera su scienziati riuniti a Erice

Roma, 24 ago. (AdnKronos Salute) - L'autismo dei bambini è "colpa delle mamme". Una frase che sarebbe stata pronunciata da alcuni scienziati ospiti dei Seminari internazionali di Erice, ha fatto arrabbiare l'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa Onlus) che, in un post sul sito pernoiautistici.com, denuncia: "A Erice si sono riuniti 100 scienziati di tutto il mondo a parlare delle 72 emergenze planetarie. Tra queste hanno messo anche l’autismo. La nuova soluzione che hanno trovato è quella antichissima: 'tutta colpa delle mamme'. A dirlo sono due luminari: un biologo di Parma, il professor Stefano Parmigiani, e un oncologo di Napoli, il professor Franco Buonaguro".

"Avevamo lanciato un appello alla comunità dei medici e ricercatori che lavorano sull’autismo secondo criteri 'evidence based', in particolare modo alle persone che per l’Istituto superiore di sanità avranno la responsabilità di tracciare le nuove linee guida sull’autismo - prosegue la nota dell'Angsa - E’ importante che qualcuno faccia chiarezza su quello che sembra un passo indietro di decenni rispetto alla ricerca internazionale sull’autismo. Le ipotesi sono due: o sotto il cappello scientifico del professor Zichichi abbiamo il segnale di una rivoluzione copernicana sull’autismo, e nel caso vogliamo averne conferma. O tra le 72 emergenze planetarie quella sull’autismo potrebbe essere affidata anche a qualsiasi persona di passaggio, con licenza di dire quello che vuole. Anche in questo caso sarebbe bene che qualcuno ci rassicurasse che le mamme frigorifero restano tra i ricordi più oscuri di un passato ignorante e superstizioso".