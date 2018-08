Smog: lo studio, può danneggiare anche le capacità cognitive

Roma, 28 ago. (AdnKronos Salute) - L'esposizione cronica all'inquinamento atmosferico può danneggiare l'intelligenza cognitiva e aumentare il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative. E' quanto ha stabilito uno studio di ricercatori cinesi (Peking University) e americani (Yale University), che ha monitorato per quattro anni le prestazioni cognitive di 20 mila cittadini cinesi. Ebbene, secondo la ricerca c'è un legame tra lo smog e i risultati raggiungi dai partecipanti allo studio in alcuni test cognitivi a cui sono stati sottoposti. Tuttavia, pur stabilendo un legame tra inquinamento dell'aria e prestazioni cognitive, lo studio non ha provato nessun rapporto causa-effetto. Secondo gli scienziati, i risultati evidenziati "hanno un rilevanza globale" e "oltre l'80% della popolazione che vive nelle metropoli è a rischio".

Tra il 2010 e il 2014, il lavoro scientifico ha sottoposto a un test (24 domande di matematica e 34 quiz di riconoscimento di parole) persone di entrambi i sessi con un'età superiore a 10 anni. "Il nostro campione dello studio ci ha consentito di esaminare l'impatto dell'inquinamento atmosferico quando le persone invecchiano - ha detto alla 'Bbc' Xi Chen, della Yale School of Public Health - I nostri risultati a lungo termine sono abbastanza attendibili: dai test verbali emerge infatti che l'effetto è più pronunciato quando aumenta l'età con un incremento del rischio di sviluppare malattie degenerative come l'Alzheimer e la demenza". la ricerca è pubblicata su 'Pnas'.