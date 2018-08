Ricerca: al ristorante uomini veg ordinano carne per non sembrare poco virili

Roma, 28 ago. (AdnKronos Salute) - Sono vegetariani, ma ordinano ugualmente carne al ristorante per non essere giudicati poco virili da amici e colleghi di lavoro. Non sono coraggiosi nel sostenere le loro scelte alimentari, gli uomini, a giudicare da una ricerca condotta dalla Southampton University, rimbalzata sui media britannici.

Incuriositi, i ricercatori guidati da Emma Roe hanno chiesto a 20 uomini vegetariani o vegani di raccontare quali fossero le loro abitudini quando si trovano al ristorante con altre persone. "Nella maggior parte dei casi - racconta la psicologa - i giovani di 20-30 anni, anche se hanno intrapreso la scelta di non mangiare carne, trovano difficile non ordinare un hamburger o un sandwich al bacon dopo una partita di pallone con gli amici. E questo accade anche a coloro ai quali la carne non piace nemmeno, o a cui il divieto di mangiarne è arrivato direttamente dal medico per seri motivi di salute".