Ricerca: quanto sogniamo? Lo decidono 2 geni

Roma, 28 ago. (AdnKronos Salute) - Come e quanto sogniamo? Lo decidono i nostri geni. In particolare quelli individuati dai neuroscienziati del Riken Center for Biosystems Dynamics Research giapponese: si chiamano Chrm1 e Chrm3, codificano per due recettori e sono responsabili della regolazione della fase Rem negli animali, e presumibilmente anche nell'uomo.

Su 'Cell Reports' gli esperti spiegano di aver scoperto che questi due recettori sono ampiamente distribuiti in diverse regioni cerebrali. Quando viene 'spento' in particolare il Chrm1, si riduce e si frammenta il sonno Rem, mentre l'eliminazione del Chrm3 accorcia la lunghezza del sonno non-Rem. Nel caso in cui vengano interrotti entrambi, questi geni fanno sì che i topi non riuscano quasi per nulla a sperimentare il sonno Rem, dunque ipoteticamente a sognare.

Però sopravvivono e "la scoperta che i roditori rimangano vitali nonostante la quasi completa perdita del sonno Rem ci permetterà di verificare se questo svolge un ruolo cruciale nelle funzioni biologiche fondamentali come l'apprendimento e la memoria", dice Yasutaka Niwa, co-autore dello studio.