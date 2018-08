LimaCorporate premiata con due nuovi rating ODEP per Physica ZUK

- LimaCorporate è fiera di annunciare che è stato raggiunto un altro importante traguardo dopo l'assegnazione dei rating ODEP al nostro sistema di Spalla SMR Reverse nel marzo 2018. Physica ZUK è stato premiato dall'Orthopaedic Data Evaluation Panel (ODEP) nel Regno Unito con i due rating indicati di seguito (gli ultimi rating ODEP sono disponibili sul sito http://www.odep.org.uk):

L'ODEP è stato istituito nel Regno Unito nel 2002 e fornisce valutazioni, su base continuativa, degli impianti di artroplastica, creando così criteri di riferimento per gli impianti di anca, ginocchio e spalla e offrendo un sistema standard di rating sulla base del tasso di sopravvivenza delle protesi e della qualità dei dati presentati.

Il rating per le protesi di ginocchio monocompartimentali viene attribuito a seconda della solidità delle evidenze e della qualità dei dati trasmessi. I criteri principali sono la sopravvivenza degli impianti, il numero di pazienti e la durata del follow-up. Molti altri Paesi, oltre al Regno Unito, utilizzano oggi questo sistema di rating a sostegno della decisione o meno di approvare l'immissione di uno o più prodotti sul mercato. Il rating ODEP fornisce una valutazione semplice e indipendente della performance di un impianto, valutata sulla base delle linee guida di migliore pratica clinica.

LimaCorporate è fiera di sottolineare che Physica ZUK è stata premiata con una valutazione ODEP 10A nel 2018 ed è attualmente una delle uniche protesi di ginocchio monocompartimentali che ha raggiunto un rating di riferimento pari a 10A.

L'assegnazione del rating ODEP 10A corrobora le evidenze fornite da diversi registri ortopedici internazionali nel valutare che Physica ZUK è una delle migliori protesi monocompartimentali disponibili sul mercato. ZUK è stata ceduta da Zimmer Biomet a LimaCorporate nel 2015 e poi denominata Physica ZUK quando LimaCorporate è divenuta il produttore legalmente autorizzato di questo dispositivo nell'Area Economica Europea, Svizzera e Giappone. In conformità con l'Autorità di Antitrust dell'Unione Europea e con l'Accordo di Acquisto stipulato con Zimmer Holdings Inc, LimaCorporate ha assunto i "diritti di proprietà intellettuale e know-how, trasferimento di licenze, permessi e autorizzazioni, trasferimento dell'accesso a marchi CE, contratti con clienti, contratti di locazione, impegni, ordini e archivi". Pertanto, ZUK e Physica ZUK sono protesi identiche, quindi è consentita la combinazione delle loro diverse componenti, e lo storico dei dati clinici riferiti a ZUK è applicabile anche a Physica ZUK.

"Sono stato un utilizzatore di ZUK negli ultimi nove anni. L'esperienza dei miei pazienti è stata estremamente positiva e come chirurgo che esegue oltre 100 interventi all'anno con protesi monocompartimentali di ginocchio sono soddisfatto del nuovo rating ODEP di Physica ZUK. Lo strumentario chirurgico intuitivo e gli impareggiabili dati di sopravvivenza a lungo termine di questa protesi mi incoraggiano a continuare ad impiantarla ai miei pazienti", ha dichiarato il dott. Guido Geutjens, presso il Derby Hospital nel Regno Unito.

Per rafforzare la posizione di forza di Physica ZUK sul mercato, un nuovo strumentario di Physica ZUK verrà lanciato durante la seconda metà del 2018 in Europa, Svizzera e Giappone. Physica ZUK offre inoltre guide di resezione specifiche per il paziente e l'esclusiva tecnologia di navigazione chirurgica portatile di OrthAlign, che permette di ottenere un più preciso allineamento e posizionamento della protesi.

"Il rating ODEP 10A ottenuto per Physica ZUK rappresenta un ulteriore riconoscimento per LimaCorporate dopo il rating ODEP 10A ricevuto per il sistema SMR Reverse lo scorso marzo, a dimostrazione del nostro impegno a fornire ai chirurghi ortopedici impianti affidabili con ottime prestazioni. A nome di tutto il personale di LimaCorporate, vorrei ringraziare la comunità chirurgica che ha creduto in Physica ZUK per averci aiutato a raggiungere questo rating ODEP e per gli eccellenti risultati riportati nei registri", ha dichiarato Luigi Ferrari, Amministratore Delegato di LimaCorporate.

LimaCorporate è un'azienda globale che produce dispositivi medici in grado di offrire soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura a chirurghi volti a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovativi che consentano ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti LimaCorporate comprende impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità, compresa la fissazione.

