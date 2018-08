Salute: Gb verso divieto vendita energy drink a minorenni

Roma, 30 ago. (AdnKronos Salute) - La vendita di 'energy drink' potrebbe essere vietata in Inghilterra ai minori di 18 anni, per il timore che possano danneggiare la salute dei più piccoli. A dirlo è stato il ministro della Salute pubblica Steve Brine, che ha annunciato una consultazione pubblica su questo argomento, riporta la Bbc news online.

I giovani del Regno Unito sono tra i più grandi consumatori di bevande energetiche in Europa. Questi prodotti contengono alti livelli di zucchero e caffeina e sono stati collegati all'obesità e ad altri problemi di salute (carie, mal di testa, problemi del sonno, dolori di stomaco e iperattività). Lo stop si applicherebbe alle bevande contenenti più di 150 mg di caffeina per litro. Il governo britannico intende raccogliere opinioni sul limite di età dal quale il divieto si dovrebbe applicare: se a partire dai 16 o dai 18 anni. Scozia, Irlanda del Nord e Galles decideranno autonomamente se implementare un proprio divieto.

Molti negozi hanno già introdotto divieti volontari per i minori di 16 anni, che possono però acquistare le bibite in alcuni rivenditori o dai distributori automatici. Secondo Brine, "abbiamo tutti la responsabilità di proteggere i bambini da prodotti dannosi per la salute e sappiamo che le bevande con caffeina e zucchero stanno diventando un elemento comune della loro dieta. I nostri bambini consumano già il 50% in più di queste bevande rispetto ai coetanei europei e gli insegnanti hanno segnalato un collegamento preoccupante tra il consumo di energy drink e comportamenti negativi in classe".

A intervenire anche il primo ministro Theresa May: "L'obesità infantile - ha detto - è una delle più grandi sfide per questo paese, ed è per questo che stiamo prendendo provvedimenti significativi per ridurre la quantità di zucchero consumata dai giovani e aiutare le famiglie a fare scelte più sane. Per questo abbiamo avviato questa consultazione".