Alimentazione: donne hanno bisogno 'emotivo' di cibo sano

Roma, 30 ago. (AdnKronos Salute) - Il cibo sano non è solo una questione di forma per le donne. Una dieta equilibrata, infatti, le aiuta a mantenere uno stato di benessere emotivo più di quanto accade negli uomini. E' la conclusione di uno studio americano dell'università di Binghamton, pubblicato su 'Nutritional Neuroscience'. Diversi studi hanno confermato un approccio differente verso il cibo tra i due sessi, e i ricercatori statunitensi hanno cercato di approfondire l'impatto dell'alimentazione sul sistema nervoso centrale e sulla salute mentale.

La ricerca ha analizzato 563 volontari, 48% uomini e 52% donne, comparando abitudini alimentari e benessere mentale. Si è scoperto così che gli uomini tendevano a rimanere 'felici' semplicemente in assenza di carenze alimentari mentre le donne, per mantenere un certo benessere, non avevano bisogno di un'alimentazione qualsiasi, ma di un regime sano, tipo dieta mediterranea.

Secondo i ricercatori, ciò spiegherebbe anche perché le donne soffrono di depressione e ansia il doppio rispetto ai maschi. Hanno bisogno, secondo gli studiosi, di un ventaglio più largo di nutrienti per mantenere in equilibrio l'umore. In pratica le donne hanno esigenze fisiche e emozionali specifiche che potrebbero orientare, come le più evidenti differenze di apporto energetico, le preferenze alimentari.