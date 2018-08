Alimenti: un avocado al giorno per 6 mesi, cercasi volontari per studio

Roma, 30 ago. (AdnKronos Salute) - Un interessante appello per tutti coloro che pagano sempre volentieri per una porzione extra di guacamole: quattro università americane (la Loma Linda University, la Penn State, la Tufts University e la University of California a Los Angeles) stanno cercando in totale 1.000 volontari che saranno retribuiti per mangiare avocado ogni giorno, per 6 mesi.

Obiettivo: studiare gli effetti del frutto tropicale sulla salute, come la capacità di far perdere peso. I partecipanti riceveranno 300 dollari ciascuno alla fine dello studio, insieme a 24 avocado da consumare quando vorranno.

L'avocado è considerato una ricca fonte di grassi sani per il cuore, che possono aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo, ma preoccupa il fatto che questo alimento possa non essere così salutare come potrebbe sembrare. "Dato che gli avocado contengono il maggior contenuto di grassi di qualsiasi frutto, sembra illogico pensare che potrebbero aiutare le persone a perdere il grasso della pancia", riferisce la Loma Linda University.

Joan Sabate, direttrice del Centro per la nutrizione, lo stile di vita e la prevenzione delle malattie, guiderà lo studio, finanziato dal gruppo industriale Hass avocado Board. I ricercatori della Penn State si occuperanno invece di scoprire se sostituire i grassi saturi con un avocado al giorno possa portare a una pressione sanguigna più bassa.

Per qualificarsi, è necessario avere almeno 25 anni e avere un girovita piuttosto sviluppato. Sarà inoltre necessario sottoporsi a visite cliniche presso il campus corrispondente e a due risonanze magnetiche addominali, oltre a partecipare a un incontro mensile con un dietologo. Non sarà possibile partecipare in caso di gravidanza, allattamento o pianificazione di una gravidanza. Una volta raccolti tutti i dati, la Wake Forest University eseguirà l'analisi finale e fornirà i risultati.