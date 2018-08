dietapersonalizzata.it: il portale informativo sulla dieta e sull'alimentazione intelligente

() - Camponogara (VE), 31 Agosto 2018. Ogni momento è quello giusto, per concedere al proprio corpo una seconda chance. Quando il recupero della forma fisica diventa una sfida personale o una priorità, la scelta del piano dietetico da seguire rappresenta uno step fondamentale. Come orientarsi, allora, nel campo delle alternative possibili? Come approcciarsi a uno stile di vita più sano? Dietapersonalizzata.it, può essere di grande aiuto nel rispondere a tali interrogativi. Questo portale informativo sulla dieta e sull'alimentazione intelligente dispensa, infatti, una serie di utili consigli per perdere peso in maniera efficace e illustra, al tempo stesso, un ampio ventaglio di soluzioni personalizzate (dieta a zona, dieta cellulite e menopausa, dieta dukan, dieta mediterranea, dieta metabolica, dieta pranzo fuori casa, dieta proteica, dieta tisanoreica, dieta vegana, dieta vegetariana).

Dieta per dimagrire

Come si comincia una dieta? È, questa, la prima domanda che ci si pone quando si intraprende una dieta dimagrante. Ebbene, nella sezione "Dieta dimagrante" di dietapersonalizzata.it, vengono forniti alcuni suggerimenti generali, utili per iniziare a combattere il sovrappeso e validi a prescindere dalle condizioni fisiche e dalle esigenze mediche di chi segue la dieta. Nello specifico, chi vuole sbarazzarsi dei chili di troppo, in tempi rapidi, deve:

• consultare, prima di tutto, un professionista qualificato in grado di elaborare un piano alimentare strutturato;

• bere circa 2 litri di acqua al giorno, preferibilmente lontano dai pasti; un apporto idrico costante garantisce la corretta idratazione della pelle, la disintossicazione dell'organismo e previene, inoltre, antiestetici gonfiori;

• evitare o ridurre drasticamente l'apporto di zuccheri semplici, derivanti soprattutto dai dolci industriali; preferibili allo zucchero bianco raffinato sono i dolcificanti naturali quali stevia, sciroppo d'acero, melassa e miele ricchi, tra l'altro, di potassio e vitamine B,C e K.

• assumere giornalmente almeno 5 porzioni tra verdura e frutta fresca;

• usare olio extra vergine di oliva crudo come condimento;

• prevedere degli spuntini nell'arco della giornata per tenere il metabolismo in allenamento e per scongiurare gli attacchi di fame (esempi: uno yogurt magro o un frutto o fette biscottate integrali).

Consigli per un'alimentazione corretta

Seguire un piano dietetico significa, innanzitutto, mangiare sano. La sezione "Consigli alimentari" del portale si focalizza, appunto, sui consigli alimentari più importanti, sia a livello generale, sia in relazione a situazioni particolari, come quella della gravidanza. Indipendentemente dalla conformazione fisica, dall'attività motoria praticata, da eventuali allergie o intolleranze alimentari, bisognerebbe mettere in pratica alcuni suggerimenti quotidiani ossia:

• non saltare la colazione la quale deve escludere l'apporto di zuccheri raffinati e privilegiare l'assunzione di fibre (esempi: muesli, barrette, f fiocchi d'avena, prugne secche);

• bere almeno 2 litri di acqua al giorno;

Durante la gravidanza è fondamentale:

• incrementare l'apporto di proteine e frutta (fonte di vitamina C);

• ridurre il consumo di sale da cucina onde evitare lo sviluppo di ritenzione idrica;

• assumere acqua ricca di calcio;

• limitare l'apporto di zuccheri semplici e aumentare quello di glucidi derivanti da pane e pasta integrale;

• consumare olio evo crudo e rimuovere da prosciutto o fette di carne le tracce visibili di grasso.

Dimagrire con il fitness

Per dimagrire in maniera sana, è opportuno associare a un'alimentazione equilibrata la pratica del fitness. Dietapersonalizzata.it prevede, dunque, una sezione "Fitness", corredata di preziosi consigli per ottimizzare l'attività motoria. Chi sceglie il fitness ai fini del dimagrimento dovrebbe:

• iniziare la giornata con una colazione abbondante e varia;

• aumentare l'apporto proteico della cena, se l'allenamento si svolge nelle prime ore del mattino; ottime opzioni sono la carne bianca e i legumi;

• evitare di allenarsi a stomaco vuoto; cali di energia possono essere evitati consumando, per esempio, una barretta di fibre.

Chi, invece, opta per il fitness come rimedio anti-cellulite dovrebbe:

• fare attenzione all'alimentazione;

• riscaldarsi con 30 minuti di cyclette ed effettuare il Circuit Training, eseguendo, in maniera alternata, esercizi dedicati alla parte superiore del corpo ed altri incentrati sulle gambe.

Ricette ipocaloriche

Nel novero dei consigli per dimagrire in modo veloce, rientra anche la proposta di ricette ipocaloriche e metodi di cottura da tenere in considerazione, se si vuole tenere sotto controllo l'apporto calorico, pur non rinunciando al gusto. Alcune delle ricette ipocaloriche più semplici suggerite sono:

• la pasta integrale, dall'alto contenuto di fibre che regolarizzano l'attività intestinale e rallentano il il rilascio dei glucidi nel sangue, mantenendo sotto controllo il peso corporeo;

• le torte salate, a base di verdure e ortaggi, preparate senza burro;

• creme e vellutate di verdure, senza burro e panna;

Tra i metodi di cottura vengono consigliati:

• la cottura a vapore, per realizzare piatti leggeri non alterando le proprietà organolettiche degli ingredienti;

• la cottura all'acqua, per gli intolleranti, senza latte, burro e uova.

