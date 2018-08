Droga: Cgil e Fp Cgil aderiscono a Giornata contro overdose

Roma, 31 ago. (AdnKronos Salute) - "Mai più overdose, mai più stigma". Con questo appello la Cgil e la Fp Cgil aderiscono alla Giornata mondiale contro l'overdose che si celebra oggi, un'iniziativa lanciata nel 2001 e che ha visto negli anni crescere la partecipazione di molte associazioni e organizzazioni nel mondo, comprese amministrazioni e governi di vari Paesi.

La Cgil e la Funzione Pubblica Cgil sostengono la campagna "per sensibilizzare l'opinione pubblica su di un problema che riguarda la salute e la vita dei cittadini, specie di coloro che fanno uso di sostanze, per evitare lo stigma correlato alle morti per droga, per promuovere interventi in grado di dare risposte adeguate alla prevenzione delle morti per overdose, come l'uso del naloxone o le stanze per la somministrazione controllata".

In questa giornata, fanno sapere Cgil e Fp Cgil, "moltissimi operatori saranno presenti nei Servizi per le dipendenze patologiche (Serd) e nei Servizi di prossimità per fare attività di informazione e formazione. Infatti, è grazie al lavoro di tanti operatori che hanno promosso servizi di riduzione del danno che si è potuti intervenire in maniera efficace per prevenire e limitare i rischi connessi all’uso di sostanze. E' necessario valorizzare i servizi pubblici, il ruolo degli operatori, perché le overdose si possono evitare: mai più overdose, mai più stigma".