Salute: dalla colazione al sonno, consigli dei pediatri per inizio scuola

Roma, 3 set. (AdnKronos Salute) - Ombrelloni chiusi, passeggiate in montagne terminate, niente più bagni nei fiumi o al mare. Anche per gli studenti italiani l'estate è definitivamente alle spalle. Una fine che fa rima con inizio delle scuole. Per i piccoli, ma anche per i più grandi, la Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) fornisce utili consigli per affrontare al meglio il rientro sui banchi e le lezioni in classe. "Per far sì che i nostri figli abbiano un rientro graduale e piacevole a scuola - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente Sipps - è opportuno che i bambini comincino fin da subito ad avere una corretta alimentazione e a praticare regolare attività fisica durante il giorno: questo aiuta a scaricare lo stress, combattere in maniera naturale i malumori e a conciliare il sonno".

"E' fondamentale che i bambini e gli adolescenti riposino in maniera corretta - raccomanda Di Mauro - I genitori, infatti, tendono a sottovalutare questo aspetto che riguarda i propri figli, che oggi più che mai si trovano ad affrontare troppi impegni e a vivere stimoli eccessivi che disturbano il riposo notturno".

Ma quante ore dovrebbero dormire i piccoli durante la notte? "In media un bambino di età compresa 3-5 anni dovrebbe dormire non meno di 10-13 ore - risponde il pediatria citando le recenti indicazioni della Sleep Foundation - dai 6 ai 10 anni non meno di 9-11 ore e non meno di 8-9 ore per i bambini della fascia di età compresa tra gli 11 e i 13 anni". Sono infatti numerosi gli studi che confermano come i bimbi che non dormono a sufficienza difficilmente otterranno buoni risultati a scuola, poiché la privazione del sonno incide negativamente sulla memoria, sulla capacità di giudizio, sull'attenzione e sulla stabilità emotiva.

Secondo la Sipps, nelle ore serali bisognerebbe vietare videogiochi, tablet, computer o televisione, che possono provocare ansia e agitazione e alterare i normali ritmi del sonno. "Per riprendere al meglio il ritmo scolastico - aggiunge il presidente Di Mauro - non dimentichiamo l'importanza della prima colazione, che deve offrire la giusta quantità di zuccheri, vitamine e grassi necessari per affrontare al meglio, e con energia, il resto della giornata".

"E' poi importante - conclude Leo Venturelli, membro del Consiglio direttivo della Società italiana di pediatria preventiva e sociale e Garante cittadino dell'infanzia e dell'adolescenza a Bergamo - far riprendere il ritmo giusto ai bambini, ritmo cadenzato dagli orari scolastici (quindi andare a letto presto la sera per essere svegli e vigili al mattino), dal numero dei pasti (5 al giorno, suddivisi in 2 pasti principali, una colazione e 2 merendine a metà mattino e pomeriggio), dal gioco organizzato, dalla ripresa di incontri coi coetanei".

"Si deve sottolineare - conclude l'esperto - che l'organismo dei bambini, come del resto anche quello degli adulti, funziona sicuramente meglio se c'è regolarità quotidiana in orari e attività".