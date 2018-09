Sanità: 1,4 mld di adulti troppo pigri, salute a rischio

Roma, 5 set. (AdnKronos Salute) - Un mondo di pigri. Nel nostro pianeta 1,4 miliardi di adulti non fanno abbastanza attività fisica, tanto da mettere a rischio la propria salute. A stabilirlo un mega studio condotto in 168 Paesi dai ricercatori dell'Organizzazione mondiale della sanità e pubblicato su 'The Lancet Global Health'. Più di un quarto degli adulti in tutto il mondo nel 2016 non ha fatto abbastanza esercizio fisico, ritrovandosi più a rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, demenza e alcuni tipi di tumore.

Il problema riguarda una donna su tre e un uomo su quattro, e l'epidemia di pigrizia dilaga soprattutto nei Paesi ad alto reddito, con un +5% tra il 2001 e il 2016. "A differenza di altri rischi di salute globali, i livelli di insufficiente attività fisica non si stanno riducendo nel mondo, e in media oltre un quarto degli adulti non fa abbastanza movimento per restare in buona salute", evidenzia Regina Guthold dell'Oms Svizzera.

Il record della pigrizia spetta agli adulti di Kuwait, Samoa, Arabia Saudita e Iraq, dove il dato supera di molto il 50% (nel primo caso siamo al 67%), contro il 40% dei coetanei statunitensi inattivi.