Vaccini: Milano, nessun escluso ufficiale ma almeno un bimbo tornato a casa

Milano, 5 set. (AdnKronos Salute) - "Nessun provvedimento ufficiale di esclusione" è stato consegnato oggi, nel primo giorno di riapertura degli asili nido e delle scuole materne comunali a Milano, a genitori non in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali dei figli. E' quanto risulta al momento, stando alle informazioni diffuse da Palazzo Marino. Ma questo non significa che non siano tornati a casa bambini con l'iter burocratico non ancora completo.

E' successo almeno in un caso, l'unico segnalato al Comune perché c'è stata "un po' più di discussione". Si trattava di "una mamma che ha insistito nel voler lasciare il figlio non ancora in regola al nido, dovendo lavorare. Il piccolo non è stato fatto entrare, ma ci si aspetta che domani la famiglia torni con le carte mancanti per regolarizzare la sua posizione". Non è escluso che altri casi simili si siano verificati. Quello che è certo è che al momento non sono stati emessi provvedimenti ufficiali, che scattano nei casi di irregolarità conclamata e implicano che al genitore venga consegnata una carta in cui si comunica l'esclusione momentanea all'accesso nella struttura finché il bambino non verrà regolarizzato.

Mentre salgono i numeri delle famiglie che in 'zona cesarini' hanno consegnato o inviato carte e documenti mancanti: dopo un'ulteriore verifica, più o meno due terzi dei 600 inadempienti - per situazioni diverse - raggiunti dalle email di sollecito del Comune risultano regolarizzati. Circa la metà del totale riguardava piccoli iscritti al primo anno di nido o materna. Resta un terzo con le procedure ancora incomplete. E non è detto che questi bambini abbiano già oggi cominciato a frequentare, visto che parte degli inserimenti sono fissati nei giorni successivi e finché l'allievo non si presenta a scuola c'è un margine temporale per regolarizzarlo. (segue)