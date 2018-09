Farmaci: rinviata nomina Dg Aifa

Roma, 6 set. - (Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda il parere sulla nomina del direttore generale di Aifa "abbiamo richiesto un rinvio perché non ci è arrivata in tempo per poterla esaminare". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini al termine ieri della riunione dei governatori.

Bonaccini ha ricordato che si tratta di una nomina "importante" e ha sottolineato che "è giusto che la Commissione si riunisca e faccia una valutazione- ha continuato riferendosi alla Commissione Salute della Conferenza - Se c'è necessità di accelerare siamo disposti a convocare una conferenza straordinaria il 13 settembre perché tra l'altro oltre alla nomina del dg c'è poi anche la questione della nomina del presidente".