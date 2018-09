Pediatria: 1 bimbo su 4 con difetti vista, controlli per rientro a scuola

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Lo zaino? Comprato. Penne e matite sono in ordine nel loro astuccio. I libri? Ordinati. Esame della vista? Prenotato. Questa la lista ideale per prepararsi al ritorno a scuola che a settembre vedrà impegnati migliaia di bambini. Eppure se in Italia il 70% dei genitori segue le raccomandazioni e porta il bambino dall’oculista intorno ai 3 anni, il 30% rimane fuori dai controlli. Inoltre dopo il primo check up non ci sono visite successive a meno che il piccolo non riferisca qualche problema o genitori e insegnanti non si accorgano di qualche segnale. Inoltre si stima che un bambino su 4 (il 25%) abbia un problema visivo che può interferire con l’attenzione, la capacità di lettura, l’apprendimento e lo sport.

"Sono molti i bambini che convivono con un disturbo della visione", spiega Luciano Quaranta, specialista in Oftalmologia e responsabile del Centro per il Glaucoma degli Spedali Civili di Brescia. "In età prescolare vede male un bambino su 20 mentre dopo i 6 anni il problema balza a 1 su 4, la miopia ad esempio, che interessa il 25% della popolazione, insorge tra i 12 e i 14 anni. L’ipermetropia invece è diffusa tra i piccolissimi mentre a 17 anni interessa lo 0,5% dei ragazzi. Gli screening visivi proposti nelle scuole - continua l'esperto - possono non essere sufficienti e indurre un falso senso di rassicurazione. E’ più opportuno seguire il calendario dei controlli previsti a 6 e 12 mesi e poi a 3 e 6 anni con controlli periodici ogni due anni. Anche i bambini infatti sono colpiti da miopia, ipermetropia, astigmatismo, strabismo ecc., l’ambliopia ad esempio è piuttosto comune già prima di due anni colpendo il 2-3% dei bambini".

L’osservazione da parte dei genitori è preziosa: possono verificare se gli occhi sono in asse o se invece presentano uno strabismo anche lieve, accorgersi se il bambino strizza gli occhi di frequente o ha scosse irregolari degli occhi, riferisce mal di testa o fastidio alla luce, lacrima o ha bruciore oppure reclina la testa o avvicina gli occhi al foglio mentre fa i compiti o disegna sono segnali importanti che devono portare ad un controllo oculistico. Alcuni problemi devono infatti essere corretti tempestivamente per evitare che si stabilizzino.

"I genitori spesso credono che lo strabismo sia destinato a risolversi spontaneamente ma non è sempre così. Inoltre spesso il mal di testa in età pediatrica è causato proprio allo sforzo effettuato dagli occhi di accomodare la visione e compensare ad esempio un difetto di vista. Il bambino che non vede bene fa uno sforzo per mettere a fuoco le immagini e in questo modo affatica gli occhi", conclude Quaranta.