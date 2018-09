Sanità: Gallera, un decesso e 12 casi legionella confermati in Lombardia

Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) - Un decesso certo e 12 casi confermati di legionella in Lombardia. E' questo l’ultimo bilancio accertato, come spiega Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale. I Comuni interessati sono 70, nell’area di Brescia e Mantova, le persone ricoverate sono oltre 200, ma precisa Gallera: "La curva epidemica è in calo, è stato un evento anomalo e particolare" che riguarda in particolare pazienti con oltre 60 anni di età o con quadri clinici compromessi. Nessun giovane o bambino risulta colpito dalla polmonite. Sulle cause "non stiamo escludendo nulla", evidenzia.